ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что вопрос с выплатой World Athletics штрафа в размере $5 млн ещё не решён.

«На сегодняшний день вопрос с выплатой пока не решён», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Крайний срок выплаты — 1 июля.

Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину.