ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics
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- AFP
«На сегодняшний день вопрос с выплатой пока не решён», — приводит слова Юрченко ТАСС.
Крайний срок выплаты — 1 июля.
Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.
Ранее сообщалось, что ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину.