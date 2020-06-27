ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что вопрос с выплатой World Athletics штрафа в размере $5 млн ещё не решён.
ВФЛА пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

«На сегодняшний день вопрос с выплатой пока не решён», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Крайний срок выплаты — 1 июля.

Из-за дела Данила Лысенко World Athletics приостановила выдачу нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа и намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить