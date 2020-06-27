СМИ: ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину

Короткая ссылка
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) нашла $5 млн на выплату штрафа Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) после того, как легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
СМИ: ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», о выплате данной суммы договорился бывший глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. В ближайшее время деньги будут переведены на счёт World Athletics.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее министра спорта Олег Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить