СМИ: ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) нашла $5 млн на выплату штрафа Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) после того, как легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает «Чемпионат», о выплате данной суммы договорился бывший глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. В ближайшее время деньги будут переведены на счёт World Athletics.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее министра спорта Олег Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину.