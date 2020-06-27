СМИ: ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», о выплате данной суммы договорился бывший глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. В ближайшее время деньги будут переведены на счёт World Athletics.
Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.
Ранее министра спорта Олег Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину.