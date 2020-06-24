Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину

Министр спорта Олег Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова к президенту России Владимиру Путину.

«Я письма президенту не комментирую», — цитирует Матыцина РИА Новости.

При этом он отметил, что министерство защищает интересы чистых спортсменов и делает всё, чтобы Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не нарушила их права по участию в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Он также считает, что санкции в ВФЛА не должны влиять на присвоение нейтрального статуса спортсменам.

«Нейтральные спортсмены в соответствии с уставом World Athletics имеют право индивидуально подавать заявки, и World Athletics, я считаю, должна обязательно соблюдать устав и допускать наших нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях», — добавил Матыцин.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Даниила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что ВФЛА пока не будет комментировать письмо легкоатлетов к Путину.