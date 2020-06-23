ВФЛА пока не будет комментировать письмо легкоатлетов к Путину

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация пока не будет комментировать открытое письмо Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова к российскому лидеру Владимиру Путину относительно ситуации в лёгкой атлетике.
ВФЛА пока не будет комментировать письмо легкоатлетов к Путину
  • РИА Новости

«По самому письму пока комментария не будет. Что касается ситуации, то вы знаете, что она очень непростая. Мы уже не раз говорили, что ни в коем случае нельзя увязывать штрафы с нейтральным статусом. Это совершенно не коррелируемые вещи — нарушения Лысенко и ущемление спортсменов с нейтральным статусом», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Даниила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к Путину из-за ситуации в лёгкой атлетике.

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