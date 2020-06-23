Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к Путину из-за ситуации в лёгкой атлетике

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией в лёгкой атлетике.

«За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА. Всё это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано всё, что только можно. И вот сейчас, спустя пять лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля в случае невыплаты штрафа ВФЛА лёгкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации», — говорится в письме, текст которого передаёт ТАСС.

Отмечается, что обеспокоенность спортсменов связана с тем, что, несмотря на большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, они до сих пор не видят конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса.

«Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам. Мы уже пропустили Олимпийские игры — 2016, и существует серьёзная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской лёгкой атлетике в целом. Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся, надеемся на Ваше участие и понимание», — говорится в письме.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Даниила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее Эдуард Безуглов заявил, что у ВФЛА нет средств для выплаты штрафа World Athletics.