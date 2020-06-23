Безуглов: у ВФЛА нет средств для выплаты штрафа World Athletics

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов рассказал, что организация не сможет заплатить штраф World Athletics.

«У ВФЛА таких денег нет. На помощь должно прийти либо государство, либо меценаты», — приводят слова Безуглова «Известия».

World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. При этом ВФЛА ещё $5 млн надо перечислить на депозит и ещё $1,6 млн выплатить за работу комиссии Руне Андерсена, которая создана для восстановления полноценного статуса ВФЛА. Крайний срок выплат — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее в Минспорте ответили на сообщения о недопуске атлетов к стартам из-за неуплаты штрафа ВФЛА.