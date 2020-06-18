В Минспорта ответили на сообщения о недопуске атлетов к стартам из-за неуплаты штрафа ВФЛА

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Министерство спорта России выступило с заявлением по поводу ситуации в лёгкой атлетике.
В Минспорта ответили на сообщения о недопуске атлетов к стартам из-за неуплаты штрафа ВФЛА
  • РИА Новости

В ведомстве решили прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном недопуске российских легкоатлетов к участию в международных стартах из-за риска неуплаты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) штрафа в World Athletics. В частности, там напомнили, что «на протяжении последних лет российские легкоатлеты ограничены в правах и являются заложниками кризисной ситуации, сложившейся в ВФЛА».

Применение особых процедур для определения чистоты спортсменов в целях их допуска к соревнованиям, а также ограничение их национальной самоидентификации и наделение нейтральным статусом сами по себе являются для российских спортсменов неблагоприятными последствиями нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА и признанных в марте новым президиумом федерации, подчеркнули в Министерстве спорта.

«Минспорт России уверен, что приостановление процедуры по предоставлению российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека», — говорится в заявлении.

Министерство спорта также признало, что кризисная ситуация в лёгкой атлетике пока не разрешена. Вместе с тем ведомство считает, что ключевым элементом в процессе выхода из неё является продолжение работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования, развитию лёгкой атлетики в духе олимпизма.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего главы ВФЛА Валентина Балахничёва.

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