СМИ: Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего главы ВФЛА Балахничёва

Французская прокуратура просит осудить бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва на четыре года тюрьмы по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Отмечается, что французская прокуратура просит дать Балахничёву четыре года тюрьмы, а также оштрафовать его на €1,8 млн.

Также в деле фигурирует бывший наставник национальной команды страны в беге на длинные дистанции Алексей Мельников. Совместно с Балахничёвым они обвиняются в вымогательстве средств у атлетов, имеющих проблемы с запрещёнными препаратами.

Отмечается, что подобными способами они получили €3,45 млн.

Балахничёв возглавлял Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в период с 1990 по 2015 год. При этом с 1995-го он занимал должность первого вице-президента Европейской легкоатлетической федерации.

Ранее бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв выразил мнение, что руководству российской организации и Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) стоит обговорить, чтобы штраф в размере $5 млн стал последним для ВФЛА.