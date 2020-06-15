Балахничёв: вероятно, ВФЛА грозит ещё $5 млн штрафа

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что руководству отечественной организации и Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) стоит детально обсудить, чтобы штраф в $5 млн стал последним для ВФЛА.

«Появилась публикация о новых 50 расследований. Если это из предыдущих дел, то тогда ВФЛА все обещания выполнила, выплатив $3 млн. Потом возникло «дело Лысенко», требуют $5 млн. Это серьёзные деньги, к расходам надо относиться серьёзно», — цитирует Балахничёва РИА Новости.

При этом он не уверен, что выплата штрафа гарантирует разрешение вернуться к соревнованиям всем отечественным спортсменам, а также непонятно, состоятся ли чемпионат мира и Олимпийские игры.

«Нужно зафиксировать, чтобы этот штраф выполнил свою роль. Просто есть ощущение, что следом ВФЛА грозит ещё одна «пятёрка». Правильно сказал глава ОКР, что требование денег с ВФЛА и других организаций становится хорошим бизнесом. Размер устанавливает сама WA, и почему мы не требуем отчета по расходам этих средств», — добавил Балахничёв.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

Ранее сообщалось, что более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила с 2000 года.