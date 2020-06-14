Более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила с 2000 года

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов рассказал о работе по созданию базы данных нарушений антидопинговых правил с 2000 года.

«Нами выявлено более 600 человек, которые с 2000 года были нарушителями. Обработана база по половине из них. Цифры чётко показывают, есть ли у нас нулевая терпимость к нарушению антидопинговых правил или нет», — приводит слова Безуглова РИА Новости.

Он также сообщил, что ВФЛА работает над созданием системы аннулирования результатов спортсменов, уличённых в применении допинга.

«Меньше случаев нарушений по факту не становится. До сих пор ни одного результата не было аннулировано на российских соревнованиях спортсмена, который позже был уличён в употреблении допинга. Президиум ВФЛА об этом думает. В ближайшее время будет запущена система, которая позволит аннулировать результаты подобных спортсменов, будет применяться международная практика», — добавил функционер.

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