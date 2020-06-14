В РУСАДА сообщили, когда пройдут первые слушания дел чувашских легкоатлетов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, когда должны пройти первые слушания по допинговым делам в Чувашии.

«Процесс очень затянулся. Очень большое количество материала, и дела самые разные. Это разные ситуации. Кого-то заметили с капельницей, кто-то просто что-то признал. Из-за этого очень затянулся подготовительный процесс. Есть группа — порядка 22 человек, кто запросил ускоренные слушания. В июне, насколько я знаю, дисциплинарный комитет может их рассмотреть, будут слушания части этих чувашских дел», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

17 июня в РУСАДА объявили о массовых нарушениях антидопинговых правил в Чувашской Республике. Первоначально планировалось открытие дел в отношении 33 спортсменов.

Ранее сообщалось, что РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов до 22 июня.