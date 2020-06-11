РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов до 22 июня

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено до 22 июня возобновить допинг-тестирование спортсменов.
РУСАДА возобновит допинг-тестирование спортсменов до 22 июня
  • Reuters

«Мы уже уведомили Министерство спорта России и Олимпийский комитет России, что на следующей неделе в любом случае возобновим тестирование», — приводит ТАСС слова главы РУСАДА Юрия Гануса.

Он отметил, что организация провела огромную подготовительную работу для возобновления программы тестирования, которая основана на международных стандартах по работе в период пандемии.

«Вопросы от WADA на тему, когда РУСАДА возобновит тестирование, поступают к нам регулярно. WADA также беспокоит вопрос о том, имеют ли право инспекторы допинг-контроля беспрепятственно перемещаться по территории России. А мы уже третью неделю переносим наши миссии, но на следующей неделе уже точно приступим к работе в строгом соответствии с разработанной нами моделью тестирования. Наши инспекторы допинг-тестирования прошли тестирование на коронавирус, также у них будет проводиться замер температуры тела перед выходом на миссию. Мы давно уже приобрели специальные костюмы защиты и готовы выезжать на тестирование», — добавил глава агентства.

Работа РУСАДА была прервана в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РУСАДА потребует от российских атлетов компенсации расходов по проигранным в CAS делам.

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