РУСАДА потребует от российских атлетов компенсации расходов по проигранным в CAS делам

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало взыскание судебных расходов по делам, проигранным российскими атлетами в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, его беспокоят «безосновательные апелляции со стороны спортсменов, которые ставят агентство в ситуацию, когда необходимо нанимать адвоката для представления интересов в CAS и тратить бюджетные средства».

Поэтому РУСАДА будет добиваться компенсации расходов по проигранным делам. Об этом Ганус сообщил ТАСС.

Ранее бывший глава IAAF Ламин Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF.