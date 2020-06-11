РУСАДА потребует от российских атлетов компенсации расходов по проигранным в CAS делам

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало взыскание судебных расходов по делам, проигранным российскими атлетами в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
РУСАДА потребует от российских атлетов компенсации расходов по проигранным в CAS делам
  • РИА Новости

По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, его беспокоят «безосновательные апелляции со стороны спортсменов, которые ставят агентство в ситуацию, когда необходимо нанимать адвоката для представления интересов в CAS и тратить бюджетные средства».

Поэтому РУСАДА будет добиваться компенсации расходов по проигранным делам. Об этом Ганус сообщил ТАСС.

Ранее бывший глава IAAF Ламин Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF.

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