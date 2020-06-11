РУСАДА потребует от российских атлетов компенсации расходов по проигранным в CAS делам
- РИА Новости
По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, его беспокоят «безосновательные апелляции со стороны спортсменов, которые ставят агентство в ситуацию, когда необходимо нанимать адвоката для представления интересов в CAS и тратить бюджетные средства».
Поэтому РУСАДА будет добиваться компенсации расходов по проигранным делам. Об этом Ганус сообщил ТАСС.
Ранее бывший глава IAAF Ламин Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF.