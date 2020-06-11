Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF

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Бывший президент Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) Ламин Диак заявил, что организация скрывала сведения о положительных допинг-пробах российских спортсменов ради «финансового благополучия».
Диак заявил, что покрывал уличённых в допинге россиян ради финансового благополучия IAAF
  • Reuters

«Финансовое благополучие IAAF необходимо было сохранить, поэтому я пошёл на компромисс», — подчеркнул Диак на судебном слушании. Его слова приводит AFP.

Диак признал, что санкции в отношении россиян не были введены вовремя в целях сохранения имиджа России перед чемпионатом мира по лёгкой атлетике 2013 года в Москве. В то время IAAF вела переговоры о заключении контрактов с российскими спонсорами.

Ранее сообщалось, что глава ОКР Станислав Поздняков может разрешить лыжникам и горнолыжникам тренироваться за границей.

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