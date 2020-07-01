Минспорт направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что министерство направило письма в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) и Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу штрафа, который был наложен на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
Минспорт направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА
  • РИА Новости

По его словам, ВФЛА оказалась в очень сложном положении, которое ухудшилось в связи с пандемией коронавируса.

«Поэтому возникли сложности с выплатой штрафа, который был определён советом World Athletics. На сегодняшний день штраф, насколько мне известно, не выплачен, мы от имени Министерства спорта направили письмо в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу, в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, чтобы не пострадали наши спортсмены, чтобы санкции, наложенные на федерацию, не налагались на деятельность спортсменов», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он выразил надежду, что послание Минспорта будет услышано, а также отметил, что ВФЛА направило письмо с просьбой отсрочки штрафа.

«Я надеюсь, что руководство World Athletics примет это во внимание, тем более они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и всё мировое сообщество», — сказал Матыцин.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. Теперь же World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что World Athletics не будет комментировать ситуацию со штрафом ВФЛА до вечера 1 июля.

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