World Athletics выступила с заявлением по поводу невыплаты ВФЛА штрафа в $5 млн

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о решении отложить рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.
World Athletics выступила с заявлением по поводу невыплаты ВФЛА штрафа в $5 млн
  • РИА Новости

На своём официальном сайте организация подтвердила, что не получила от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) $5 млн в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Дедлайн по выплате этих средств был установлен на 1 июля.

Как указывается в заявлении, World Athletics откажется от взаимодействия с российской стороной по ряду программ с целью восстановления ВФЛА до обсуждения сложившейся ситуации на заседании 29—30 июля. Президент World Athletics Себастьян Коу выразил разочарование отсутствием дальнейшего прогресса, достигнутого новым руководством ВФЛА в марте. По его словам, условия выплаты штрафа были понятны и не оспаривались ВФЛА.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова эмоционально отреагировала на невыплату ВФЛА штрафа World Athletics.

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