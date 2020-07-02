Сидорова эмоционально отреагировала на невыплату ВФЛА штрафа World Athletics
- © JOEL MARKLUND via www.imago-imag/www.imago-images.de
- globallookpress.com
По словам спортсменки, у неё опускаются руки от осознания случившегося. Сидорова призналась, что иногда ей хочется «стряхнуть с себя всю эту грязь, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом».
«Просто тут же появляется один большой вопрос: а кто ты без своего дела, на которое убил большую часть своей жизни? Кто ты без лёгкой атлетики? Кто ты без своей работы? Это же не только обо мне и не только о спортсменах», — написала Сидорова в Instagram.
Ранее сообщалось, что World Athletics в очередной раз отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа.