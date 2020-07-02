Бывший сотрудник ВФЛА объяснил отказ World Athletics в отсрочке выплаты штрафа

Экс-член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов высказал своё мнение о непростой ситуации, сложившейся в этом виде спорта.

1 июля стало известно, что ВФЛА не выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил, в результате чего эта организация приостановила выдачу нейтрального статуса российским спортсменам.

Бутов напомнил, что в мае ВФЛА попросила World Athletics отсрочить дедлайн, но получила отказ.

«Причины, почему не делают никаких поблажек? Во-первых, конечно, это недоверие. Во-вторых, я по-прежнему считаю, что мы недостаточно с ними общаемся, чтобы доносить какую-то информацию. Если есть, что доносить», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее сообщалось, что World Athletics выступила с заявлением по поводу невыплаты ВФЛА штрафа в $5 млн.