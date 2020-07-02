Тренер Ласицкене прокомментировал ситуацию с невыплатой долга ВФЛА

Геннадий Габрилян, тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, опубликовал заявление по ситуации с возможным недопуском отечественных легкоатлетов на международные соревнования.

«Мария Ласицкене абсолютно доказанно безупречно-чистая спортсменка, которая все последние годы являлась мировым лидером и выигрывала те самые состязания, за которыми следил весь мир и болели преданные Машины болельщики. Но для неё не отстояли возможность выигрывать состязания, не защитили абсолютно доказанную чистую спортсменку», — написал Габриэлян в Instagram.

«1 июля уже прошло, обещания не выполнены. За три дня до срока началась имитация бурной деятельности. Пробудились от спячки со своими письмами спортивные «активисты». На фоне этих суждений и кривотолков имеем результат — мы всё равно сегодня остались не только без флага, а даже и без нейтрального статуса» — добавил специалист.

ВФЛА имеет общий долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на сумму более $6 млн. В случае невыплаты этой суммы российские легкоатлеты будут не допущены к выступлениям на международных соревнованиях.

Ранее Губерниев призвал спасти российскую лёгкую атлетику.