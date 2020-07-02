ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере $5 млн

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что организация не смогла выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере $5 млн.

«На сегодняшний день, 2 июля, штраф в World Athletics не выплачен. Денежных средств у ВФЛА на выплату штрафа нет», — цитирует Юхареву ТАСС.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. Из-за дела Данила Лысенко была приостановлена выдача нейтральных статусов, число которых также было ограничено. ВФЛА по этому делу была обязана выплатить штраф в размере $5 млн, а крайний срок был назначен на 1 июля 2020 года.

До этого отмечалось, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов, если штраф не будет погашен.

Ранее сообщалось, что World Athletics в очередной раз отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа.