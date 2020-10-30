CAS отклонил апелляции российских бобслеистов по делу о нарушении антидопинговых правил

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина по делу о нарушении антидопинговых правил.
CAS отклонил апелляции российских бобслеистов по делу о нарушении антидопинговых правил
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщается на сайте CAS.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в январе 2019 года дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Пушкарёва и Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Россияне, в свою очередь, подали апелляции в CAS.

Тем не менее CAS полностью принял решение IBSF.

Зубков завоевал две золотые медали Игр в Сочи в соревнованиях двоек и четвёрок. Впоследствии он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и лишён завоёванных на домашней Олимпиаде наград, а также пожизненно отстранён от участия в Играх. Позднее Спортивный арбитражный суд смягчил вердикт МОК, сократив дисквалификацию с пожизненной до пропуска Игр-2018.

Ранее глава СБР прокомментировал лишение золотых медалей Евгения Устюгова из-за допинга.

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