Самуэльссон назвал странным решение CAS в отношении российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Довольно-таки странное решение CAS. Если запрещать выступать без флага и гимна на Олимпийских играх, то надо это делать и на этапах Кубка мира. В чём разница? Должны ли выступать Логинов и Глазырина? Нет», — сказал Самуэльссон в эфире «Матч ТВ».

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Ирина Привалова назвала закономерным решение CAS в отношении российских спортсменов.