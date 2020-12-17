Привалова считает закономерным решение CAS в отношении российских спортсменов

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Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Привалова считает закономерным решение CAS в отношении российских спортсменов
  • РИА Новости

«Я бы не сказала, что решение неожиданное, это было закономерно. Всегда лучше, когда наказание сокращают. К лёгкой атлетике у нас особое отношение, особая «любовь», поэтому трудно сказать. Будем надеяться, что это решение положительно повлияет на взаимоотношения ВФЛА и World Athletics. Потому что обычно на такие вещи ориентируются. Хотелось бы верить, что это поможет и лёгкой атлетике», — сказала Привалова в интервью RT.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Ранее адвокат Григория Родченкова раскритиковал решение CAS.

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