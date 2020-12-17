Адвокат Родченкова о решении CAS: бессмысленно и незаслуженно
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«Решение CAS бессмысленно и незаслуженно», — приводит слова Уолдена New York Times.
Адвокат обвинил CAS в нежелании бороться с ситуацией, сложившейся в России. При этом он отметил, что суд оказался неспособен на подобные меры даже после того, как якобы были доказаны попытки фальсификации данных, а также допингового мошенничества и коррупции.
Ранее член сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне сократить отстранение России от международных соревнований с четырёх до двух лет.