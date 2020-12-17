Адвокат Родченкова о решении CAS: бессмысленно и незаслуженно

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Джим Уолден, адвокат российского информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить отстранение России от международных соревнований до двух лет.
Адвокат Родченкова о решении CAS: бессмысленно и незаслуженно
  • © СК РФ

«Решение CAS бессмысленно и незаслуженно», — приводит слова Уолдена New York Times.

Адвокат обвинил CAS в нежелании бороться с ситуацией, сложившейся в России. При этом он отметил, что суд оказался неспособен на подобные меры даже после того, как якобы были доказаны попытки фальсификации данных, а также допингового мошенничества и коррупции.

Ранее член сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне сократить отстранение России от международных соревнований с четырёх до двух лет.

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