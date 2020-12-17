Синхронистка Голядкина назвала справедливым сокращение отстранения России от соревнований до двух лет

Член сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне сократить отстранение России от международных соревнований с четырёх до двух лет.

«CAS принял более справедливое решение, сократив отстранение до двух лет. Спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, не заслужили этих дисквалификаций. Мы чистые спортсмены! Спасибо, что это продлится всего два года. Надеюсь, мы все сможем поехать на свои олимпиады», — цитирует Голядкину Sport24.

По словам синхронистки, спортсмен не способен привыкнуть к выступлениям под нейтральным флагом. Голядкина призналась, что крайне обидно бороться за награды, но при этом не иметь возможности делать это под своим флагом, а также выразила мнение, что все иностранные спортсмены всё равно будут знать, какую страну будут представлять атлеты на грядущих летних Олимпийских играх.

«Надеемся, на этом решении CAS вся история закончится и мы сможем доказать, что мы чистые спортсмены и можем соревноваться, представляя честь своей страны», — заключила Голядкина.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал решение CAS отстранить Россию от международных соревнований на два года.