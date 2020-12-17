Депутат Госдумы Милонов: если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне поддержать позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и отстранить отечественных спортсменов от соревнований на два года.
Депутат Госдумы Милонов: если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Те спортсмены, которые готовились за свой счёт, в которых не вкладывало деньги государство, могут выступать под любым флагом: хоть белым, хоть голубым. Но если Россия вкладывает свои усилия в этих атлетов, а им они говорят, что им плевать на то, что статус страны будет не определён и они будут выступать под белым или олимпийским флагом, то они не являются членами национальной сборной», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По словам депутата, российские спортсмены должны продолжать выступать на тех соревнованиях, где возможно это делать под отечественным флагом. При этом он выразил мнение, что от участия в других турнирах необходимо отказаться. 

«Выступайте на тех соревнованиях, где российский флаг разрешено использовать. А если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования и на людей, которые запрещают триколор», — добавил Милонов.

Ранее депутат Государственной думы Игорь Лебедев жёстко высказался о решении CAS отстранить Россию от международных соревнований на два года.

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