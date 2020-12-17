Депутат Госдумы Лебедев жёстко высказался о санкциях в отношении российских спортсменов
- РИА Новости
«Хоть одну медаль незаслуженно отобрали? Спортсмены отказываются открывать следующие пробы, потому что понимают, что у них там допинг. Надо бороться с допингом. Повысим качество медицинского обслуживания, введём уголовную ответственность», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
По словам депутата, в России действительно есть проблемы с употреблением допинга, которые необходимо решать. При этом Лебедев жёстко осудил попытки найти крайних в данной ситуации и призвал тщательнее осуществлять контроль за применением запрещённых препаратов.
Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года по скелетону Елена Никитина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнований на два года.