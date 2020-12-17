Скелетонистка Никитина о решении CAS: хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали

Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2014 года по скелетону Елена Никитина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на два года.

«Конечно, ожидаемое решение. Не очень приятно, что не разрешили выступать под флагом, опять повторяется история Олимпиады 2018 года. Но тем не менее хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали. Потому что в Пхёнчхане все прекрасно знали, откуда эти спортсмены, какую страну представляют. Всё к этому и шло, поэтому, думаю, все были готовы морально и психологически. Естественно, нужно ехать даже в нейтральном статусе. Например, на прошлые Игры меня вообще не допустили, но, если бы была такая возможность, я бы поехала. Я с гордостью тогда болела за Никиту Трегубова, который принёс России медали, и все прекрасно знали, откуда он», — сказала Никитина RT.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее на решение CAS отреагировал бывший российский пловец Евгений Коротышкин.