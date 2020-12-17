Скелетонистка Никитина о решении CAS: хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали
- РИА Новости
«Конечно, ожидаемое решение. Не очень приятно, что не разрешили выступать под флагом, опять повторяется история Олимпиады 2018 года. Но тем не менее хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали. Потому что в Пхёнчхане все прекрасно знали, откуда эти спортсмены, какую страну представляют. Всё к этому и шло, поэтому, думаю, все были готовы морально и психологически. Естественно, нужно ехать даже в нейтральном статусе. Например, на прошлые Игры меня вообще не допустили, но, если бы была такая возможность, я бы поехала. Я с гордостью тогда болела за Никиту Трегубова, который принёс России медали, и все прекрасно знали, откуда он», — сказала Никитина RT.
CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее на решение CAS отреагировал бывший российский пловец Евгений Коротышкин.