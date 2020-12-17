Коротышкин: РУСАДА надо выплатить какие-то бешеные штрафы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на два года российских спортсменов.

«Ничего нового мы не получили. Сейчас атака, которая идёт со стороны антидопинговых служб и обрушилась на российских спортсменов, ещё продолжается. Если кто-то подумал, что эти атаки прекратились, то это не так. Антидопинговые службы работают, ужесточаются все условия — РУСАДА необходимо выплатить какие-то бешеные штрафы, спортсмены на Олимпийских играх не смогут выступать под российским флагом. Ничего, кроме сожаления и печали, выразить нельзя. По антидопингу нужно принимать достаточно сильные и строгие решения, приравнивать допинг к наркотическим средствам», — сказал Коротышкин RT.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова сказала, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.