Коротышкин: РУСАДА надо выплатить какие-то бешеные штрафы

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на два года российских спортсменов.
Коротышкин: РУСАДА надо выплатить какие-то бешеные штрафы
  • РИА Новости

«Ничего нового мы не получили. Сейчас атака, которая идёт со стороны антидопинговых служб и обрушилась на российских спортсменов, ещё продолжается. Если кто-то подумал, что эти атаки прекратились, то это не так. Антидопинговые службы работают, ужесточаются все условия — РУСАДА необходимо выплатить какие-то бешеные штрафы, спортсмены на Олимпийских играх не смогут выступать под российским флагом. Ничего, кроме сожаления и печали, выразить нельзя. По антидопингу нужно принимать достаточно сильные и строгие решения, приравнивать допинг к наркотическим средствам», — сказал Коротышкин RT.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова сказала, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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