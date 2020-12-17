Зеппельт раскритиковал CAS за то, что россияне смогут выступать на ОИ в экипировке с названием страны

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, подверг критике решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить россиянам выступать на Олимпиаде и других крупных международных турнирах в экипировке, на которой содержатся название страны, а также российский триколор.

«Невероятно. Слово «Россия» может изображаться на форме нейтральных спортсменов — действительно ли CAS полагает, что это форма будет оставаться нейтральной? Ерунда — так же как и в Пхёнчхане в 2018 году, когда МОК и Томас Бах продемонстрировали дружественное отношение к России», — написал Зеппельт в своём Twitter.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее фехтовальщица Яна Егорян ответила на призывы бойкотировать Олимпийские игры после решения CAS.