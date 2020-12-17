Фехтовальщица Егорян ответила на призывы бойкотировать Олимпийские игры после решения CAS

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) удовлетворить иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и на два года отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований.

«Скорее всего были спортсмены, которые употребляли допинг, и были те, кто их прикрывал. Но в то же время есть огромное количество чистых атлетов. И в первую очередь я имею в виду фехтование, которое никогда не было привлечено к допинговым скандалам. Даже не знаю, в каком состоянии сейчас находятся ребята, которые с утра до ночи готовятся и тренируются. Тем более, в нынешних условиях. Для них это очень шокирующая и обидная новость. Потому что не понятно, к чему всё это приведёт», — сказала Егорян в беседе с RT.

Она выразила недоумение по поводу того, что есть люди, которые советуют спортсменам отказаться от участия в Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Я уже читаю заявления неких депутатов о том, что надо бойкотировать Они думают, что спортсменам плевать, ехать под нейтральным или российским флагом. Конечно, каждый хочет ехать под своим флагом. Но если нет другого выхода, то, по-моему мнению, не стоит упускать такую возможность. Да, государство обеспечивает сборы, помогает абсолютно во всём, но труды должны оправдываться», — добавила Егорян.

Кроме того, она предположила, что в деле могут появиться новые подробности и тогда его исход будет иным.

Отстранение сборной России вступает в силу 17 декабря 2020 года и заканчивается 16 декабря 2022 года. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. Чистые атлеты смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее решение CAS прокомментировали в Федерации хоккея России (ФХР).