В ФХР прокомментировали решение CAS по делу WADA и РУСАДА

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Федерация хоккея России (ФХР) изучила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В ФХР прокомментировали решение CAS по делу WADA и РУСАДА
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте ФХР, согласно данному решению, Россия сможет провести чемпионат мира 2023 года по хоккею Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений.

Кроме того указано, что мужские и женские национальные российские команды смогут выступать на ЧМ-2021 и ЧМ-2022, а также на ОИ-2022.

«Форма хоккеистов может быть исполнена в цветах флага, и надпись «Россия» будет сохранена на форме игроков. При этом игроки будут выступать в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна). Решение не касается молодёжных и юниорских чемпионатов мира», — говорится в заявлении.

Помимо этого, ФХР подчёркивает, что будет продолжать защищать свои права во всех инстанциях.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут выступать в экипировке с названием страны и триколором на ОИ.

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