Российские спортсмены смогут выступать в экипировке с названием страны и триколором на ОИ

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Российские спортсмены будут иметь возможность выступать на Олимпийских играх и других крупных международных турнирах в экипировке, на которой содержатся название страны, а также российский триколор.
Российские спортсмены смогут выступать в экипировке с названием страны и триколором на ОИ
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Отмечается, что на форму российских спортсменов могут наноситься флаг страны и слово «Россия». При этом также на форме должна быть расположена надпись Neutral athlete («нейтральный атлет») на английском языке, написанная шрифтом, не уступающим по величине тому, которым будет написано название страны.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал решение CAS по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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