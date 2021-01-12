Отец лыжника Большунова назвал унизительными санкции к российскому спорту

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, высказался по поводу санкций в отношении отечественного спорта.

«Многие из молодого поколения наших лыжников прошли Олимпиаду в Пхёнчхане, где они были в такой же ситуации, были без флага и гимна, но достойно выступили, защитили честь страны», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.

Он подчеркнул, что весь остальной мир и так знает, откуда приезжают спортсмены, выступающие не первый год в соревнованиях. Тем не менее он считает некрасивым решением данные санкции.

«Недавно я смотрел на победу Саши, поднимали флаг, звучал гимн, и просто наворачиваются слезы, стою и плачу. Это такой положительный заряд, гордость за страну. Все наши дети, спортсмены, знают, за какую страну они выступают, но эта унизительная процедура в отношении России продолжается не первый сезон. Неприятно, конечно», — добавил Большунов-старший.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Большунов является лидером и действующим победителем общего зачёта Кубка мира. Он также два года подряд выигрывал многодневку «Тур де Ски».

Ранее отец Большунова выразил мнение, что отсутствие норвежцев не повлияло на борьбу на «Тур де Ски».