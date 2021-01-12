Отец Большунова считает, что отсутствие норвежцев не повлияло на борьбу на «Тур де Ски»
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«Конечно, всегда нужно бороться с сильнейшими, потому что ты сам себя проверяешь, в каком состоянии находишься. Летняя подготовка прошла, база заложилась, и свои силы нужно сопоставлять с соперниками, желательно сильнейшими. Норвежцы не приехали, это их решение, но и без них была борьба», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что в отсутствии сильнейших каждый лыжник думает о том, что может победить, а это придаёт азарта.
«Но будем надеяться, что норвежцы приедут на чемпионат мира и там наши ребята дадут им отпор, поборются с ними», — добавил отец спортсмена.
Большунов является лидером и действующим победителем общего зачёта Кубка мира. Он также два года подряд выигрывал многодневку «Тур де Ски».
Ранее отец Большунова признался, что хотел отдать сына в биатлон.