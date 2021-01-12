Отец Большунова признался, что хотел отдать сына в биатлон

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал, как в детстве хотел отдать сына в биатлон.

«Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.

Он также заявил, что говорил сыну, что тот может добиться высоких результатов в лыжах, а уже впоследствии перейти в биатлон.

«Это жизнь, и по её течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет», — добавил отец спортсмена.

Большунов является лидером и действующим победителем общего зачёта Кубка мира. Он также два года подряд выиграл многодневку «Тур Де Ски».

Ранее призёр Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере Алексей Петухов допустил переход Большунова в биатлон.