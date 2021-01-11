Петухов допустил переход Большунова в биатлон

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Чемпион мира, призёр Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере Алексей Петухов считает, что российский лыжник Александр Большунов имеет шанс преуспеть в биатлоне.
Петухов допустил переход Большунова в биатлон
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Думаю, что заявление Большунова о возможном переходе в биатлон — шутка. Нужно отдать должное ребятам-биатлонистам, которые на протяжении всей своей карьеры нарабатывают этот тренаж. Чувство стрельбы в контактных гонках не получить за один год. Чтобы перестроиться, надо порядка пяти лет. Хотя есть яркий пример Дениз Херрман, которая в 2016 году перешла в биатлон и сразу же начала показывать достойные результаты, а в 2019-м стала чемпионкой мира. В принципе, если у Саши есть хорошие навыки стрельбы и он занимался этим в детстве, то вероятность есть. Но я думаю, что он шутит насчёт этого перехода. У него и в лыжах всё хорошо и остаётся много непокорённых целей», — цитирует Петухова «Спорт-Экспресс».

Большунов является лидером и действующим победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Чепалова выразила мнение, что Большунов на равных будет соперничать с норвежцами.

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