Чепалова считает, что Большунов на равных будет соперничать с норвежцами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова считает, что лидер сборной России Александр Большунов ни в чём не уступает своим норвежским соперникам.

«Жаль, что норвежцы не приехали на «Тур де Ски». Если бы они согласились на участие в многодневке, мы бы стали свидетелями захватывающей борьбы. На мой взгляд, Большунов находился бы на их уровне. Всё-таки норвежцы демонстрируют очень высокий класс, в скандинавской сборной собраны очень сильные ребята. Это была бы равная, достойная борьба», — сказала Чепалова RT.

Сборная Норвегии пропустила «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.

Ранее призёр Олимпийских игр объяснил, в чём прибавил Большунов.