Призёр Олимпийских игр объяснил, в чём прибавил Большунов

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Призёр Олимпийских игр — 2010 Александр Петухов высказался о прогрессе российского лыжника Александра Большунова.
Призёр Олимпийских игр объяснил, в чём прибавил Большунов
  • РИА Новости
  • © Федерико Модика

«Большунов — настоящий боец и очень сильный спортсмен. Он доминирует на протяжении последних трёх-четырёх лет и постоянно прогрессирует. Уже совершенно очевидно: Саша пришёл в лыжный спорт не на один год. Думаю, у него всё будет получаться и в дальнейшем. Мы видим его натиск и не по годам развитую мудрость. Каждому молодому спортсмену желаю поучиться у Большунова, поскольку он продумывает наперёд каждый шаг. С таким мощным атлетом бороться очень сложно», — сказал Петухов RT.

Александр Большунов является действующим победителем общего зачёта Кубка мира, а также лидером рейтинга в нынешнем году.

Ранее Александр Завьялов высказался о выступлении россиян на «Тур де Ски».

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