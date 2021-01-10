Завьялов о выступлении россиян на «Тур де Ски»: ребята выступили отлично

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Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов подвёл итоги выступления российских лыжников на престижной многодневке «Тур де Ски».
Завьялов о выступлении россиян на «Тур де Ски»: ребята выступили отлично
  • РИА Новости
  • © Федерико Модика

«В целом ребята выступили отлично. Молодые тоже подтягиваются, хотя самому Большунову не так много лет. В сборной России состоялась смена поколений. Старшие ушли, а молодые дерзают и работают», — сказал Завьялов RT.

У мужчин победу в общем зачёте многодневки одержал Александр Большунов. У девушек лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая второе место.

Ранее Завьялов высказался о борьбе Большунова с норвежцами.

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