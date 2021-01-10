Завьялов о выступлении россиян на «Тур де Ски»: ребята выступили отлично

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов подвёл итоги выступления российских лыжников на престижной многодневке «Тур де Ски».

«В целом ребята выступили отлично. Молодые тоже подтягиваются, хотя самому Большунову не так много лет. В сборной России состоялась смена поколений. Старшие ушли, а молодые дерзают и работают», — сказал Завьялов RT.

У мужчин победу в общем зачёте многодневки одержал Александр Большунов. У девушек лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая второе место.

Ранее Завьялов высказался о борьбе Большунова с норвежцами.