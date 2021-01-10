Завьялов о выступлении россиян на «Тур де Ски»: ребята выступили отлично
- РИА Новости
- © Федерико Модика
«В целом ребята выступили отлично. Молодые тоже подтягиваются, хотя самому Большунову не так много лет. В сборной России состоялась смена поколений. Старшие ушли, а молодые дерзают и работают», — сказал Завьялов RT.
У мужчин победу в общем зачёте многодневки одержал Александр Большунов. У девушек лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая второе место.
Ранее Завьялов высказался о борьбе Большунова с норвежцами.