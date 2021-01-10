Завьялов о борьбе Большунова с норвежцами: думаю, проблем не будет

Короткая ссылка
Прославленный советский лыжник Александр Завьялов высказался о предстоящей борьбе лидера сборной России Александра Большунова с норвежскими спортсменами на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Завьялов о борьбе Большунова с норвежцами: думаю, проблем не будет
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Конечно, Большунов в состоянии бороться с норвежцами. Он ведь уже делал это и доказывал, что может их обыгрывать. Думаю, никаких проблем у Александра не будет. К слову, далеко не факт, что отдых перед чемпионатом мира, если норвежцы туда приедут, им поможет. В лыжном спорте это не всегда помогает. Здесь в соревновательный период ты всегда должен поддерживать мышцы в тонусе. Сложно весь сезон провести на летне-осенней подготовке. Думаю, норвежцы всё же соревнуются между собой, бегают», — сказал Завьялов RT.

Сборная Норвегии пропускала несколько этапов Кубка мира и «Тур де Ски», однако намерена принять участие в чемпионате мира в Оберстдорфе, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

Ранее чемпион мира объяснил, почему Большунова не стоит называть королём лыж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить