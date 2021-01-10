Завьялов о борьбе Большунова с норвежцами: думаю, проблем не будет

Прославленный советский лыжник Александр Завьялов высказался о предстоящей борьбе лидера сборной России Александра Большунова с норвежскими спортсменами на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

«Конечно, Большунов в состоянии бороться с норвежцами. Он ведь уже делал это и доказывал, что может их обыгрывать. Думаю, никаких проблем у Александра не будет. К слову, далеко не факт, что отдых перед чемпионатом мира, если норвежцы туда приедут, им поможет. В лыжном спорте это не всегда помогает. Здесь в соревновательный период ты всегда должен поддерживать мышцы в тонусе. Сложно весь сезон провести на летне-осенней подготовке. Думаю, норвежцы всё же соревнуются между собой, бегают», — сказал Завьялов RT.

Сборная Норвегии пропускала несколько этапов Кубка мира и «Тур де Ски», однако намерена принять участие в чемпионате мира в Оберстдорфе, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

Ранее чемпион мира объяснил, почему Большунова не стоит называть королём лыж.