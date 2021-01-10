Чемпион мира объяснил, почему Большунова не стоит называть королём лыж

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Именитый советский лыжник, чемпион мира 1982 года Александр Завьялов высказался по поводу лидерских позиций россиянина Александра Большунова на международных стартах.
Чемпион мира объяснил, почему Большунова не стоит называть королём лыж
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Можно ли назвать Большунова королём лыж? Королей в этом виде очень мало. Это те люди, которые выигрывают на Олимпийских играх длинные дистанции. Тут всё-таки немного другая история. Как говорится, не стоит путать божий дар с яичницей. Но на сегодняшний день он — мировой лидер с большим отрывом. Большунов отлично подготовился к сезону. Тренеры хорошо сделали свою работу. Александр начал показывать хорошие результаты с первых гонок КМ и получил заряд уверенности в себе. Когда ты с первых этапов находишься в призах, это всегда позитивно сказывается психологически», — сказал Завьялов RT.

Большунов во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также является безоговорочным лидером Кубка мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски».

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