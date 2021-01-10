Чемпион мира объяснил, почему Большунова не стоит называть королём лыж

Именитый советский лыжник, чемпион мира 1982 года Александр Завьялов высказался по поводу лидерских позиций россиянина Александра Большунова на международных стартах.

«Можно ли назвать Большунова королём лыж? Королей в этом виде очень мало. Это те люди, которые выигрывают на Олимпийских играх длинные дистанции. Тут всё-таки немного другая история. Как говорится, не стоит путать божий дар с яичницей. Но на сегодняшний день он — мировой лидер с большим отрывом. Большунов отлично подготовился к сезону. Тренеры хорошо сделали свою работу. Александр начал показывать хорошие результаты с первых гонок КМ и получил заряд уверенности в себе. Когда ты с первых этапов находишься в призах, это всегда позитивно сказывается психологически», — сказал Завьялов RT.

Большунов во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также является безоговорочным лидером Кубка мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски».