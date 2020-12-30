«Остаётся извлечь из произошедшего уроки»: Матыцин о решении CAS, восстановлении ВФЛА и борьбе с коронавирусом

России необходимо извлечь уроки 2020 года и двигаться дальше. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин в интервью RT, комментируя итоговое решение CAS в отношении страны. По его словам, принятые против РФ санкции были значительно менее серьёзными чем те, на которых настаивало Всемирное антидопинговое агентство. Также Матыцин рассказал о восстановлении статуса ВФЛА и СБР, похвалил РУСАДА за эффективную и профессиональную работу и назвал борьбу с пандемией коронавируса глобальной задачей для всего мирового сообщества.

«2020-й дал нам возможность понять, что только вместе мы можем преодолеть возникшие сложности»

— 2020 год получился очень сложным для всего мира. Как российский спорт пережил его?

— Не пережил, а продолжает жить. Будем надеяться, что временные, хотя и затянувшиеся трудности, которые отразились не только на российском спорте, но и на всём мировом сообществе, мы сумеем преодолеть. Уроки будут учтены. Мы понимаем, что каждой из стран необходимо оставаться открытой, чтобы делиться опытом борьбы с пандемией коронавируса. На данный момент, это фактически глобальная задача. Международное спортивное сообщество проявило высокую степень консолидации и понимания этих проблем. Всем нам необходимо действовать сообща как по разработке регламента, так и по формированию новых форматов общения. Нужно сохранять мировой спорт в целостности.

России требуется сберечь систему физической культуры и спорта, причём как спорта высших достижений, так и массового. Наше министерство совместно с другими федеральными ведомствами и регионами оперативно реагировало на все вызовы. Ещё раз хотелось бы выразить признательность врачам. 2020-й дал нам возможность понять, что только вместе мы можем преодолеть возникшие сложности. Мы видим, что эта работа не останавливается. В частности, Владимир Путин продолжает ежедневную работу со всеми сегментами общества: бизнесом, государственными структурами, чтобы люди оставались здоровыми, и экономика как можно быстрее восстановилась. А в нашем случае, чтобы вся система спорта помогала народу преодолеть сложности.

— Какой вид спорта прошёл этот период с наименьшими потерями, а какой пострадал больше остальных?

— Не стал бы составлять такой рейтинг, поскольку спорт — это, прежде всего, люди, а они живут в одном обществе и в одинаковых условиях. У всех нас есть семьи, всем необходимо общение. Самое главное — все виды спорта работали, а представители федераций действовали как единое целое. Мы продолжаем общаться с нашими коллегами посредством видеоконференций, и не разделяем, кто перенёс пандемию легче, а кто тяжелее.

Понятно, что существуют экономические критерии. Профессиональные лиги, например, футбольная и хоккейная оказались в сложном положении. Это негативные последствия пандемии. Но она сказалась и на организации соревнований, работе детско-юношеских школ. И когда сейчас мы говорим о плане восстановления, то имеем в виду все сферы физической культуры и спорта: детский, профессиональный, корпоративный, школьный, студенческий, фитнес-индустрия. Каждый из них требует повышенного внимания.

— Футбол чувствует себя легче за счёт того, что болельщиков пусть и в небольшом количестве, но пускают на стадионы?

— Отсутствие зрителей на аренах в этом виде проявляется наиболее ярко. Но и хоккей, и волейбол, и баскетбол тоже нуждаются в поддержке болельщиков. При этом именно Российский футбольный союз и Федерация регби России совместно с Министерством спорта, Роспотребнадзором, клубами и регионами первыми начали разрабатывать регламент по возобновлению чемпионата страны. Они подарили надежду и радость болельщикам. Люди смогли приходить на стадионы, хотя и с определёнными ограничениями.

— Это было сложное решение? Ведь в Европе практически везде матчи проходили при пустых трибунах.

— Сложное. Непросто было потому, что подобное происходило впервые. Основная задача, которая стояла перед нами — минимизировать риски распространения коронавируса. Поэтому меры, предусмотренные регламентом, остаются жёсткими. Не обошлось без критики, но со временем люди осознали необходимость подобных мер, причём не только в спорте. Спорт показал всему сообществу, что при соблюдении определённых правил можно жить при минимальных ограничениях. Стоит отметить большую заслугу людей, которые приняли это решение: президента, правительство. Им удалось добиться баланса в данном вопросе. Всё же эмоциональное состояние людей играет важную роль для стабильности общества. Мы видим, что принятые решения оказались правильными. Соревнования продолжились, давая возможность зрителям побыть частью спортивных событий.

Матыцин о допуске болельщиков на стадионы

«Санкции негативно повлияли и будут влиять на наших спортсменов»

— Смягчение санкций CAS относительно российского спорта можно назвать победой?

— Это тяжёлая работа, связанная с защитой интересов страны и российского спорта. Санкции негативно повлияли и будут влиять на наших спортсменов. Они ограничивают права России на проведение международных соревнований. Но важно, что CAS учёл мнение нашей стороны и не стал применять принцип коллективной ответственности. Спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях на общих основаниях. Ограничения касаются только Олимпийских игр и чемпионатов мира. WADA же предлагало включить в этот список все крупные мультиспортивные соревнования.

Очень болезненными являются ограничения в использовании национальной символики на официальных церемониях. Тем не менее надпись «Russia» будет присутствовать на форме атлетов. Также при пошиве экипировки возможно использование цветов национального флага. Болельщики же вправе как проносить на трибуны российские триколоры, так и петь гимн. Я бы сказал так: это реальность на сегодняшний день. Надеюсь, данная страница скоро окажется перевёрнута. Российский спорт самодостаточен. Нам предстоит организовать немало крупных соревнований, право на проведение которых страна уже получила. Утверждена стратегия развития до 2030-го. Остаётся извлечь из произошедшего уроки и двигаться дальше. Нужно оставаться открытыми и работать профессионально. Так, РУСАДА было признано и до сих пор является одним из ведущих в мире. Надеемся, этот факт CAS учёл при принятии решения. Конечно, изначально не было никаких санкций. Но если сравнивать с предложениями исполкома WADA, CAS занял гораздо более мягкую позицию.

— Некоторые западные СМИ писали, что нужно было полностью запретить атрибутику России на международных турнирах. Как относитесь к подобным предложениям?

— Я не сторонник комментировать чью-либо позицию, будь то западные или российские СМИ. Есть точка зрения Спортивного арбитражного суда, который изначально обладает правом вынесения решений по спорным вопросам. Стороны согласились, что будут руководствоваться финальным вердиктом суда. Остаётся возможность подачи апелляции по процедурным вопросам в Федеральный суд Швейцарии. Будет ли она использована — вопрос компетенции сторон. Задача министерства спорта — жить в заданных условиях и, прежде всего, защищать интересы спортсменов, создавать для них максимально комфортные условия.

Матыцин о решении CAS по российскому спорту

— А что касается запрета госслужащим на посещение международных турниров, есть ли возможность оспорить эту санкцию?

— Считаем, что, если чья-то вина была доказана, то санкции следует применять по отношению к конкретным людям. А наказывать государственных служащих, которые ранее даже не имели отношения к спорту, как минимум, дискуссионно. Мы считаем данное решение несправедливым и необъективным. Фактически был использован принцип коллективной ответственности. Но апелляцию в данном случае могут подать только стороны процесса, Минспорта такой стороной не является.

— Вы говорили о допуске спортсменов на соревнования. К атлетам с допинговой историей будут применяться дополнительные ограничения?

— Насколько мы поняли из пресс-релиза решения CAS, спортсмен, который отбыл дисквалификацию, связанную с нарушением антидопинговых правил, будет иметь такие же права, как и остальные его коллеги. Скоро должны опубликовать полный текст документа. Надеюсь, в нём не будет никаких разночтений с пресс-релизом.

— Что нужно сделать РУСАДА, чтобы через два года вернуть статус соответствия WADA?

— В данном случае мы говорим только о санкциях, которые наложены на этот срок. Насколько я знаю, речь не идёт о необходимости разработки «дорожной карты» и установлении соответствия некоторым критериям. РУСАДА восстановили в правах, и агентство, по мнению всех зарубежных коллег, работало эффективно. Взаимодействие c WADA тоже оказалось эффективным. В 2020-м российские спортсмены сдали едва ли не рекордное количество допинг-тестов. Надеюсь, после завершения двухлетнего периода РУСАДА автоматически восстановят в правах. Не слышал ни о каких претензиях, связанных с качеством и профессионализмом работы агентства.

Матыцин о восстановлении статуса ВФЛА

«Уверен, в ближайшее время World Athletics рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ВФЛА»

— Восстановление РУСАДА повлияет на возвращение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в «семью» World Athletics?

— Насколько нам известно, в критериях, которые были разработаны и предложены WA, такого пункта, как деятельность РУСАДА и его соответствие кодексу, не было. Уверен, деятельность самой федерации и её работа по противодействию допингу будут учтены, и в ближайшее время WA рассмотрит вопрос о восстановлении статуса. То же самое касается Союза биатлонистов России (СБР).

— В 2020-м новым президентом ВФЛА был избран Пётр Иванов. Есть надежда, что при нём процесс восстановления пойдёт быстрее?

— У меня есть уверенность, что компетентность Иванова, его опыт и опыт тех людей, которые работают с ним в команде, позволяют с оптимизмом смотреть на сроки и процесс восстановления ВФЛА.

— Как будет осуществляться антидопинговая деятельность в России. Будут ли привлекаться иностранные эксперты, или агентство станет работать своими силами?

— РУСАДА, наверняка, будет функционировать в тесном взаимодействии с WADA. Направления работы известны: образовательная сфера, деятельность, связанная с тестированием, организация и проведение мероприятий на территории страны. Сейчас есть новые подходы WADA по формированию организационной структуры РУСАДА, которые исключают как участие в его деятельности государства, так и структур, имеющих отношение к спорту. Уверен, это не отразится негативно на работе агентства и его взаимодействии с российским спортивным сообществом и международными организациями.

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— Как-то изменится финансирование спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, суммы их призовых?

— Пока не видим необходимости что-то кардинальным образом менять. Подробнее обсудим эту тему после того, как будет восстановлен нейтральный статус. К сожалению, пока данный вопрос не решён, но перспективы есть. Руководство ВФЛА ведёт конструктивные переговоры с World Athletics. Надеемся, в ближайшее время международная федерация примет положительное решение. Без Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой лёгкая атлетика стала менее яркой. А они не были уличены в нарушении антидопинговых правил.

— Недавно гребец Иван Калашников сообщил о сокращении зарплат членам сборной России по гребле на байдарках и каноэ и просил вас лично повлиять на ситуацию...

— Для меня было странным увидеть это обращение. Скорее речь шла о дезинформации или информации, которая кем-то была некорректно предоставлена. Никаких мер по сокращению количества ставок для федерации мы не принимали. Сейчас разрабатываем более объективные критерии, но вопрос будет решаться в конце следующего года после окончания Олимпийских игр. Спортсмены и тренеры могут быть уверены, что их права не нарушат. Максимально объективно подойдём к вопросу назначения ставок.

— Когда появится ясность по крупным турнирам, которые России предстоит провести? Это и чемпионат Европы по футболу, и чемпионат мира по пляжному футболу, и первенства планеты по волейболу и хоккею.

— Никаких опасений по проведению уже запланированных соревнований у меня нет, если только не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы. Хотя многое будет зависеть от позиций международных федераций и эпидемиологической обстановки. Но мы продолжаем активно работать в режиме нон-стоп. Буквально сегодня прошло заседание наблюдательного совета по проведению Евро-2020. Очень конструктивный диалог ведётся с УЕФА и прочими международными федерациями. Во главу угла поставлены безопасность и здоровье спортсменов и зрителей. Опыт у нас уже имеется, и регламенты разработаны, причём несколько для разных вариантов развития событий. Россия является одной из передовых стран с точки зрения организации деятельности в условиях пандемии. Надеюсь, эти праздники в стране состоятся.

— В настоящий момент в Канаде проходит молодёжный чемпионат мира по хоккею. Переживаете за сборную России?

— Определённый опыт у нашего прославленного хоккеиста, а теперь и тренера Игоря Ларионова есть. Мы видим, с какой мотивацией играют ребята. Они верят в своего наставника и команду. Это главный фактор победы. Само первенство мира проходит в очень непростых условиях при пустых трибунах, хотя в хоккее поддержка зрителей очень важна. В сборной России собрались талантливые ребята. Команда удивительно сплочённая. Профессионализм тренеров всем известен. Надеюсь, все эти компоненты помогут отечественной сборной выступить успешно.

— При этом во втором матче сборная России неожиданно уступила Чехии...

— Это спорт. Тем более молодёжь более эмоциональна. Надеюсь, ребята учтут уроки неудачного матча. Здесь уже анализ проведёт тренерский штаб. Впереди, по сути, весь турнир. Верим, хоккеисты максимально сконцентрируются и дадут повод для радости российским болельщикам.

— Что пожелаете зрителям и читателям RT на Новый год?

— Хочу, конечно же, пожелать всем здоровья, как в уходящем, так и в новом году. Занимайтесь спортом. Это поможет вам преодолеть все трудности в жизни.