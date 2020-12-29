Подарок на Новый год: Елисеев и Павлова выиграли «Рождественскую гонку» по биатлону в Германии

Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли традиционную биатлонную «Рождественскую гонку» в Германии. В масс-старте отечественный дуэт занял первое место, опередив ближайших преследователей на 18,2 секунды, а в пасьюте сохранил лидерство. При этом триумфаторы допустили суммарно лишь пять промахов на 18 огневых рубежах. Победа стала для России пятой в истории соревнований.

Тяжёлая судьба гонки

«Рождественская гонка» давно превратилась в часть международного биатлонного календаря и полюбилась болельщикам. Коммерческий старт, ведущий свою историю с 2002-го, вызывает большой интерес у любителей спорта и закрывает очередной год.

Однако в непростом 2020-м соревнование оказалось под угрозой отмены. «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, традиционно принимающая гонку, на этот раз отказалась от её проведения из-за пандемии коронавируса.

Существовала вероятность, что она не состоится вовсе, но выход был найден, и старт перенесли в Рупольдинг. Местная «Химгау-Арена», как правило, принимает гонки Кубка мира, но в этом сезоне оба немецких этапа пройдут в Оберхофе. Таким образом, «Рождественская гонка» стала для Рупольдинга своеобразным утешительным призом.

При этом о присутствии на трибунах людей речи из-за пандемии коронавируса не шло. Зато телеаудитория соревнования должна была получиться ещё более солидной.

Не без интереса за «Рождественской гонкой» всегда следили и в России, поскольку отечественные биатлонисты неоднократно добивались на ней успеха. В 2007-м победу в Гельзенкирхене одержали Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, в 2010/11-м — Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, в 2012-м — Екатерина Юрлова и Антон Шипулин, а в 2017-м — Юрлова-Перхт и Алексей Волков.

Правда в последние годы россияне успехов здесь не добивались. Так, в прошлом году Юлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли последнее, десятое место, а в 2018-м Юрлова-Перхт и Шипулин пришли к финишу восьмыми.

Екатерина относилась к «Рождественской гонке» с особой теплотой и регулярно принимала в ней участие, но в очередной раз выйти на старт ей помешала беременность. В отсутствии опытной биатлонистки пару Елисееву составила Евгения Павлова.

Впрочем, в 2020-м не приехали в Гельзенкирхен и многие другие сильные биатлонисты. Например, Норвегия и Франция решили не выставлять свои дуэты. Хозяева по традиции сформировали сразу две пары: Денизе Херрман — Бенедикт Долль и Франциска Пройс — Симон Шемпп.

Главными же фаворитами можно было назвать опытных итальянцев Доротею Вирер и Лукаса Хофера, которые регулярно принимают участие в «Рождественской гонке». Они же одержали победу в 2018-м. Побороться за золото намеревались и австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард. Обращал на себя внимание и украинский дуэт олимпийской чемпионки Виты Семеренко и чемпиона мира Дмитрия Пидручного.

Победа России в масс-старте

Россиян включить в число фаворитов было непросто, ведь отечественная сборная начала новый сезон Кубка мира не слишком удачно и пока не сумела завоевать ни одной медали. В частности, Павлова на этапах КМ в личных гонках не поднималась выше 13-го места, а Елисеев — 14-го.

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Однако в Рупольдинге Евгении и Матвею удалось порадовать болельщиков. При сильном снегопаде они не блистали высокой скоростью, зато хорошо стреляли, что в масс-старте с восемью огневыми рубежами было особенно важно. Россияне допустили меньше всех промахов — всего три.

При этом они не стремились выходить на лидирующие позиции. Долгое время отечественный дуэт держался за спинами Шемппа и Пройс. Также в тройке присутствовали Вирер и Хофер. А вот у Херрман и Долля возникли серьёзные проблемы из-за слабой работы на рубежах Денизе. Первый немецкий дуэт допустил суммарно девять промахов.

Россияне же дрогнули лишь один раз. На третьем огневом рубеже Павлова допустила два промаха, и отечественный дуэт откатился на пятое место. Казалось, данная неудача может психологически надломить спортсменов, но этого не произошло.

Напротив, Елисеев мощно отработал свой этап и передал эстафету партнёрше уже третьим с отставанием в 17 секунд. Евгения же исправилась, воспользовалась ошибками соперников и вплотную приблизилась к лидирующим Пройс и Шемппу.

А после удачной работы Елисеева Россия даже впервые в гонке вышла в лидеры. Впрочем, вскоре немцы вновь вернули себе первое место. Решилось всё на последнем этапе. Матвей на дистанции легко догнал Шемппа, и на огневой рубеж они пришли уже вместе.

На стойке россиянин отработал неожиданно спокойно. Он чётко закрыл все пять мишеней, тогда как Симон допустил один промах. Это позволило отечественному дуэту оторваться от ближайших преследователей более чем на 18 секунд и обеспечило победу в масс-старте. Второе место заняли Пройс и Шемпп, а третье — Хаузер и Эберхард (+50,2).

Сохранение лидерства в гонке преследования

Впрочем, в гонке преследования отставание немцев от россиян, согласно правилам «Рождественской гонки» сократилось вдвое, а у австрийцев составило 45 секунд. Хозяева не только быстро догнали лидера, но и вышли на первое место после смены этапа. Подтянулись к России и Германии также Австрия и второй немецкий дуэт.

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Особенно тревожно за отечественную пару стало после первой стойки, когда Павлова допустила один промах и отстала от Пройс на три секунды. При этом вплотную к ней приблизилась быстрая Херрман.

Однако в дальнейшем россияне ошибок практически не допускали. Оба продолжали почти идеально работать на огневых рубежах. В этом компоненте они вновь стали лучшими — всего два промаха.

А вот группа преследователей ошибалась, и ближе к середине гонки стало понятно, что за победу скорее всего поборятся Павлова с Елисеевым и Пройс с Шемпп. Главная интрига заключалась только в том, кто первый дрогнет.

К счастью, судьбоносную ошибку, как и в масс-старте, допустил Симон. На лёжке при практически полном отсутствии ветра он умудрился не закрыть две мишени в то время, как Матвей отработал чисто. И теперь уже преимущество России над ближайшими преследователями из Италии составило 24,5 секунды.

Сохранялось опасение, что отечественные спортсмены в решающий момент всё-таки дрогнут, но этого не произошло. Павлова свой последний рубеж прошла без ошибок, а Елисеев один промах всё-таки допустил. Но тем же ответили и Хофер, и Эберхард, и Долль.

Чисто отработал лишь Шемпп, которому удалось сократить отставание от России до девяти секунд. Однако на последних метрах дистанции стало очевидно, что сил на погоню у немца не осталось.

Елисеев спокойно финишировал первым и обеспечил России пятую победу в истории «Рождественских гонок». По даному показателю отечественные биатлонисты догнали норвежцев. Немцы же довольствовались вторым и третьим местами. Пройс и Шемпп выиграли серебро, а Херрман и Долль — бронзу.