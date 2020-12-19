Один финиш в двадцатке: российские биатлонисты провалили гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене российские биатлонисты вновь не смогли порадовать болельщиков хорошими результатами. В гонках преследования никому не удалось завоевать медали, а лучшим стал Матвей Елисеев, занявший 18-е место. Золото выиграли победители спринтерских забегов Стурла Легрейд и Тириль Экхофф из Норвегии.

В субботу состоялись гонки преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Российские спортсмены опять обновили свою безмедальную серию. Теперь антирекорд составляет 37 стартов. При этом забраться в первую двадцатку по итогам пасьютов удалось всего лишь одному спортсмену.

Точность Елисеева и неудачная стойка Гараничева

Спринтерские гонки четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене принесли сборной Норвегии шесть медалей. Столько же могла получить скандинавская команда и по итогам гонок преследования в субботу. Норвежцы во главе со Стурлой Легрейдом и Тириль Экхофф имели ощутимое преимущество над всем остальным миром на старте, особенно в мужском пасьюте, где у них первыми выходили на дистанцию вообще четыре спортсмена.

Из россиян бросить вызов норвежцам мало кто мог, но всё-таки определённую надежду можно было связать с Евгением Гараничевым. Он стартовал под 13-м номером спустя 70 секунд после Легрейда. На прошлой неделе ему уже удалось благодаря почти идеальной стрельбе отыграть 15 позиций в пасьюте. С тех пор функциональная подготовка бронзового призёра Олимпиады должна была стать только лучше.

Также по теме Новый «юбилей» безмедальной серии: российские биатлонисты остались без наград по итогам спринта в Хохфильцене В австрийском Хохфильцене продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. 17 и 18 декабря состоялись спринтерские гонки, в которых...

Но не стоило забывать и про Александра Логинова — он вышел на старт спустя 11 секунд после Гараничева и мог бы приблизиться к лидерам, если бы показывал стабильную и точную стрельбу. На первом круге Гараничев не форсировал события и пропускал других биатлонистов, но бежал в одно время с Легрейдом, в то время как Логинов старался догнать соотечественника и сократил отставание до восьми секунд.

Пока они подходили к огневому рубежу, норвежцы уже закончили стрельбу и поменялись местами в своём лидерском квартете — Йоханнес Бё из-за двух промахов отстал от Стурлы, Йоханнеса Дале и Ветле Шостада Кристиансена. Гараничев сумел быстро и точно отстрелять и поднялся на девятое место, проигрывая первой тройке всего полминуты. Логинов же допустил два промаха и откатился в конец третьего десятка. Со времён своей победы на чемпионате мира он так и не показал чистую стрельбу ни в одной гонке.

Второй огневой рубеж никак не повлиял на положение лидеров — все они закрыли пять мишеней, в том числе и Гараничев. Отработал на рубеже он даже быстрее некоторых соперников, но ходом уже стал проигрывать. На третьем круге Евгений остался без попутчиков и постепенно увеличивал отставание.

На стойке норвежцы наконец-то стали давать шанс остальным спортсменам. Легрейд с одним промахом сохранил лидерство, но Дале зашёл сразу на три штрафных круга, а Йоханнес Бё ограничился одним. Ближайшими преследователями Легрейда стали швед Мартин Понсилуома, Кристиансен и француз Эмильен Жаклен. Подобраться к этой компании мог бы и Гараничев, но первыми двумя выстрелами не смог закрыть свои мишени. Он опустился на 17-е место и остался лучшим россиянином, но ненадолго — вскоре к нему с 38-й позиции поднялся Матвей Елисеев, который был точен на всех трёх огневых рубежах.

Вторая стойка не была такой проблемной для биатлонистов, как первая. Легрейд отстрелялся идеально и убежал за своей второй победой в Хохфильцене — соперники проигрывали ему почти полминуты. Бё и Кристиансен надеялись вновь создать норвежский пьедестал почёта, но чемпион мира в пасьюте Жаклен впечатляюще рванул на последнем круге и занял второе место, оставив лидера Кубка мира с очередной бронзой.

Елисеев постарался закончить гонку с чистой стрельбой и добился своего, но это достижение теряло свою значимость из-за невысокой скорости, отправившей спортсмена на 18-е место. Логинов с тремя промахами проиграл ему четыре позиции. Гараничев, у которого выявились проблемы со стрельбой стоя, финишировал 25-м. Эдуард Латыпов всю гонку провёл в конце третьего десятка из-за двух промахов и показал 29-й результат. Антон Бабиков некоторое время стрелял по графику Елисеева, но на стойке тоже не смог избежать ошибок и стал в итоге 37-м.

Sturla Holm Laegreid doubles up and wins the first World Cup pursuit of his career! 💪😊



🥇Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥈@EmilienJck@FedFranceSki 🇫🇷

🥉Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴



You can rewatch the entire competition https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/X0cudlXfRC — IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2020

Лидерство Акимовой в сборной и второй норвежский дубль

В женской гонке все участницы с самого начала принялись догонять норвежек Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд и Марте Олсбю-Ройселанн. Из россиянок ближе всех к этой троице на старте была Евгения Павлова, занявшая в спринте 18-е место. Первый круг она прошла в одни ноги с лидерами и, по крайней мере, не допустила сильного отставания от них.

После первой стрельбы Павлова даже смогла подняться на 13-ю строчку. Она отстреляла чисто, так же как и Экхофф с Тандревольд. На третье же место поднялась немка Франциска Пройсс, которую Олсбю-Ройселанн пропустила из-за штрафного круга. У остальных россиянок начались проблемы — закрыть все мишени не смог никто, в том числе блеснувшая в спринте Татьяна Акимова.

На следующем огневом рубеже Павлова сохранила отставание от Экхофф, только теперь это уже не было поводом для гордости — они обе допустили по промаху. Но если норвежка так и осталась первой, сохранив 15-секундный отрыв, то российская биатлонистка опустилась на 18-е место. Дальше её падение только продолжалось — во время стрельбы стоя Павлова закрыла только шесть мишеней из десяти и выпала из первой тридцатки.

В итоге лучшей в сборной и по стрельбе, и по итоговому результату стала Акимова. С двумя штрафными кругами она финишировала 29-й, даже отыграв четыре позиции со старта. Павлова же опустилась на 15 строчек. Светлана Миронова, Анастасия Гореева и Ульяна Кайшева на троих совершили 14 промахов и не попали в очковую зону, хотя всем им стартовые позиции позволяли бороться за это.

А норвежская сборная отпраздновала уже четвёртую победу за три дня. Экхофф после промаха на втором рубеже уже не допускала ошибок и сохранила уверенное лидерство до финишной черты. Серебро и бронза достались сёстрам Ханне и Эльвире Эберг из Швеции — они поднялись на пьедестал почёта вместе уже во второй раз в сезоне. На второе место до четвёртого рубежа претендовала итальянка Доротея Вирер, но промах последним выстрелом и падение на заключительном круге отбросили её на пятое место. Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» пропустила ещё и Тандревольд.