Старт пятого этапа КМ по биатлону в Оберхофе перенесён на день

Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс дату старта пятого этапа Кубка мира в Оберхофе на один день.

Об этом сообщает пресс-служба IBU. Женский спринт, проведение которого планировалось 7 января, состоится 8-го числа. В этот же день пройдёт и мужская спринтерская гонка.

«IBU при сотрудничестве со своими партнёрами по вещанию и маркетингу принял решение сдвинуть старт этапа для обеспечения соблюдения правил здравоохранения Германии и протоколов IBU», — гласит сообщение.

Также на этапе в Оберхофе состоятся гонки преследования (9 января), смешанная и одиночная смешанная эстафеты (10 января).

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