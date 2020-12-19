Старт пятого этапа КМ по биатлону в Оберхофе перенесён на день
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба IBU. Женский спринт, проведение которого планировалось 7 января, состоится 8-го числа. В этот же день пройдёт и мужская спринтерская гонка.
«IBU при сотрудничестве со своими партнёрами по вещанию и маркетингу принял решение сдвинуть старт этапа для обеспечения соблюдения правил здравоохранения Германии и протоколов IBU», — гласит сообщение.
Также на этапе в Оберхофе состоятся гонки преследования (9 января), смешанная и одиночная смешанная эстафеты (10 января).
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