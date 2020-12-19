Старт пятого этапа КМ по биатлону в Оберхофе перенесён на день

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Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс дату старта пятого этапа Кубка мира в Оберхофе на один день.
Старт пятого этапа КМ по биатлону в Оберхофе перенесён на день
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба IBU. Женский спринт, проведение которого планировалось 7 января, состоится 8-го числа. В этот же день пройдёт и мужская спринтерская гонка.

«IBU при сотрудничестве со своими партнёрами по вещанию и маркетингу принял решение сдвинуть старт этапа для обеспечения соблюдения правил здравоохранения Германии и протоколов IBU», — гласит сообщение.

Также на этапе в Оберхофе состоятся гонки преследования (9 января), смешанная и одиночная смешанная эстафеты (10 января).

Ранее Привалов объяснил низкие результаты российских биатлонистов психологической обстановкой в команде.

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