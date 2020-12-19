Привалов объяснил низкие результаты российских биатлонистов психологической обстановкой в команде

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Олимпийский призёр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов считает, что вокруг сборной России по биатлону создан негативный информационный фон.
Привалов объяснил низкие результаты российских биатлонистов психологической обстановкой в команде
  • РИА Новости

«Существует очень серьёзная и сложная проблема — психологическая обстановка в команде. Идёт постоянное давление, от спортсменов требуют результатов, а во время интервью сразу после гонки у них выспрашивают: «Почему так неудачно получилось?» Это приводит к тому, что спортсмен, выходя на старт, думает исключительно о результате. В том числе и при подходе к огневому рубежу, где мысли о том, как справиться со стрельбой, уходят на второй план. Потому и случаются срывы, что даже Логинов уходит на штрафной круг в эстафетной гонке. Задача наших СМИ — не накалять обстановку, а стараться на неё благотворно повлиять», — цитирует Привалова ТАСС.

В нынешнем сезоне российские биатлонисты ещё не завоевали ни одной медали в розыгрыше Кубка мира. Серия без призовых мест с учётом прошлого сезона достигла уже 35 гонок.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без наград по итогам спринта в Хохфильцене.

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