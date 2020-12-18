Новый «юбилей» безмедальной серии: российские биатлонисты остались без наград по итогам спринта в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. 17 и 18 декабря состоялись спринтерские гонки, в которых на пьедестал почёта поднимались только норвежские спортсмены. Безмедальная серия российской сборной увеличилась уже до 35 гонок подряд. Лучшим по итогам двух стартов стал Евгений Гараничев, занявший 13-е место с чистой стрельбой.

Возвращение Акимовой и точность Павловой

Безмедальная серия сборной России по биатлону продолжила расти на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в Хохфильцене. По итогам женского спринта она достигла уже 35 гонок. В то время как норвежки собрали полный урожай наград в пятницу, у россиянок лучшим результатом стало 18-е место Евгении Павловой.

Шансы на успех у половины команды растаяли уже после первой стрельбы. Функциональное состояние спортсменок сейчас не позволяет им рассчитывать на успех даже в случае одного промаха. Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева же совершили пять ошибок на троих на первом огневом рубеже, сразу откатившись далеко от лидеров гонки.

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Все они так и не смогли отыграться в стойке и вновь оставили несколько мишеней незакрытыми. Миронова постаралась выложиться на дистанции и с 49-го места после стойки дотянулась до очковой зоны, став в итоге 39-й. Кайшева уступила подруге по команде девять позиций. Казакевич, заработавшей четыре штрафных круга, в итоге не хватило полутора секунд, чтобы отобраться в субботнюю гонку преследования.

Совсем другие результаты были у тех, кто провёл хотя бы один огневой рубеж чисто. Образцом точности для команды стала Павлова, которая закончила спринт с нулём промахов. После первой стрельбы она даже была в десяти секундах от тройки лидеров, но скорость в итоге не позволила ей бороться за медаль. С каждым километром Павлова опускалась всё ниже и в итоге ограничилась 18-й строчкой в протоколе. Победительнице Тириль Экхофф россиянка проиграла больше минуты, притом что норвежка имела один штрафной круг.

Весьма достойно для себя выступила Анастасия Гореева. 21-летняя спортсменка, ещё осваивающаяся в Кубке мира, набрала свои первые очки благодаря финишу на 24-м месте. Оказаться выше ей помешал один промах на второй стрельбе.

Последней из россиянок в борьбу вступила Татьяна Акимова, для которой эта гонка стала дебютной в сезоне. Результат 30-летней спортсменки едва не превзошёл самые смелые ожидания болельщиков. Она чисто отработала на лёжке и уступала всего 8,4 секунды лидеру на этом отрезке американке Клэр Иган. На втором круге Акимова закрепилась в первой десятке и имела реальные шансы на медаль и хотя бы на попадание в масс-старт, достаточно было вновь закрыть все пять мишеней.

Но стрельба стоя подвела россиянку. Два промаха отбросили её на 32-е место. На последнем круге Акимова уже не бежала в одни ноги с лидерами и опустилась ещё на одну строчку. Тем не менее своим результатом в первой гонке после рождения ребёнка она по-настоящему обнадёжила болельщиков перед будущими соревнованиями.

Лучшими в этот день были норвежские биатлонистки. Отпраздновавшей вторую победу Экхофф меньше восьми секунд проиграла безошибочная Ингрид Тандревольд. Лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн выиграла бронзу и сохранила за собой жёлтую майку лидера сезона.

New day, new Norwegian podium sweep! 🇳🇴 🥳 @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon



🥇🇳🇴 Tiril Eckhoff

🥈🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold

🥉🇳🇴 Marte Olsbu Roeiseland



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/5aAqIDPbXM — IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020

Норвежское превосходство и точность Гараничева

Мужская гонка прошла накануне и открывала четвёртый этап Кубка мира. Соревнования закончились ещё более грандиозным триумфом норвежской сборной — они заняли сразу четыре первых места. У россиян поводов для радости снова не было, хотя результаты эстафеты давали повод для оптимизма. Лучшим в команде стал Евгений Гараничев, занявший 13-ю позицию.

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Гараничев подтвердил высокий класс в стрельбе и не допустил ни одного промаха, при этом работу на огневом рубеже он совершал очень быстро. Но в скорости бронзовый призёр Олимпиады в Сочи всё ещё остаётся неконкурентоспособным. Ходом Гараничев был лишь 28-м, уступая даже некоторым партнёрам по команде. Однако прогресс в результатах у него есть, и болельщикам ещё можно надеяться, что хотя бы во второй половине сезона и на чемпионате мира он будет бороться за медали. Если бы не пропуск первых двух этапов, Гараничев определённо был бы лучшим россиянином в общем зачёте.

Сейчас им пока что остаётся Александр Логинов, для которого спринт сначала складывался весьма успешно. Он был лидером перед первой стрельбой, но один промах добавил чемпиону мира примерно 20 секунд. После этого Логинов и скорость сбросил, и не смог собраться на стрельбу стоя. Финишировал он лишь 17-м. Можно отметить, что ходом он показал девятый результат, но отставание в 55 секунд от норвежца Йоханнеса Бё всё равно довольно весомое.

Хорошую скорость должен был показать Эдуард Латыпов, но в этот раз он не был похож на самого себя, а два промаха на лёжке отправили его на итоговое 30-е место. Антон Бабиков своим выступлением сильно напоминал Гараничева — стрелял он ещё быстрее и так же точно, но бежал гораздо медленнее. Это вылилось в 34-ю позицию на финише. Матвей Елисеев едва смог забраться в очковую зону и занял 38-е место, Саид Каримулла Халили не пробился в гонку преследования, став 73-м.

Норвежцы же подали всему остальному миру пример. Лучшим среди них стал Стурла Легрейд, чья победа в первой индивидуальной гонке сезона уже не должна считаться чем-то сенсационным. 23-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и обошёл на восемь секунд Йоханнеса Дале. Йоханнес Бё после небольшого перерыва вернулся на пьедестал почёта, но мог бы и не довольствоваться бронзой, если бы не совершил два промаха на лёжке. Дополнил готовый квартет для эстафеты Ветле Шостад Кристиансен. По чистой скорости норвежцы и вовсе заняли всю первую пятёрку — отличный ход также показал Тарьей Бё, но с двумя осечками он оказался ниже Гараничева.