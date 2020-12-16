Каминский: видно, что состояние Логинова не лучшее, он очень переживает

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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский оценил выступление лидера команды Александра Логинова на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.
Каминский: видно, что состояние Логинова не лучшее, он очень переживает
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«Чемпионами мира стрессонеустойчивые не становятся. Можно сказать помягче: он подвержен колебаниям. Конечно, он очень сильно переживает. Мы стараемся ему помочь разобраться в себе, разобрать ошибки. Видно, что состояние Логинова не лучшее. И на этом фоне неудачная стрельба не добавляет настроения. Этот момент нужно пережить, то, что не убивает, делает нас сильнее. Проигрыш ходом? Проигрывать 15—20 секунд — это ерунда. Это можно добрать через неделю. Другое дело — стрельба. Возможно, проблемы связаны с тем, что во время межсезонья у него не всегда была возможность работать на хорошем рубеже. Сейчас по теме стрельбы выводы сложно делать», — приводит слова Каминского ТАСС.

За три этапа Кубка мира Логинов ни разу не финишировал в тройке сильнейших. На этапе в Хохфильцене россиянин ушёл на штрафной круг в эстафете, из-за чего команда опустилась с третьего на четвёртое место. 

Ранее сборная России по биатлону стала четвёртой в эстафете из-за штрафного круга Логинова на этапе КМ.

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