Роковой промах: сборная России по биатлону стала четвёртой в эстафете из-за штрафного круга Логинова на этапе КМ

В австрийском Хохфильцене завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России до последнего вела борьбу за бронзу, но заняла четвёртое место из-за штрафного круга Александра Логинова на заключительной стрельбе. В женской гонке преследования лучший результат среди соотечественниц показала Ирина Казакевич, показавшую 14-й результат. Безмедальная серия национальной команды увеличилась до 33 стартов.

Продление безмедальной серии и неожиданная победа Олсбю-Ройселанн

Последний день этапа Кубка мира в Хохфильцене начинался с женской гонки преследования. Этот забег автоматически удлинял безмедальную серию российской сборной до 32 стартов — уходить на трассу спортсменкам приходилось слишком поздно, чтобы всерьёз рассчитывать на награды. Порадовать болельщиков девушки могли только своим стремлением отыграться и подняться на более высокие места.

В этом постарались проявить себя Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Они обе чисто прошли первую стрельбу и сразу поднялись на семь и десять позиций соответственно. Ульяна Кайшева и Евгения Павлова допустили по одному промаху и только ещё сильнее отстали от лидера гонки и победительницы спринта Динары Алимбековой из Белоруссии.

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Однако второй огневой рубеж уже оказался проблемным для россиянок. Закрыть все мишени удалось только Павловой, замыкавшей на тот момент топ-40. Казакевич и Куклина отступили соответственно на 27-е и 28-е места, проигрывая группе претенденток на медали уже более минуты. В неё, кроме Алимбековой, входили итальянка Доротея Вирер, шведка Эльвира Эберг и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн — её скорость на дистанции позволяла держаться в лидерах даже с одним промахом и четвёртым стартовым номером.

Казакевич реабилитировать на первой стойке и вернулась в топ-15, а подруги по команде окончательно отдалились от неё и больше не подбирались даже к первой двадцатке. На последнем рубеже 23-летняя биатлонистка всё-таки допустила второй за гонку промах, но всё равно финишировала на довольно высоком для себя 14-м месте — для неё это был второй лучший результат за карьеру. По чистому времени Казакевич и вовсе стала восьмой. Остальные россиянки не давали и таких поводов для гордости: Куклина заняла 23-е место, Кайшева стала 27-й, а Павлова оказалась в двух строчках от очковой зоны.

Победу в гонке достаточно неожиданно одержала Олсбю-Ройселанн. Несмотря на то что она ещё раз ошиблась на последнем рубеже, а Алимбекова была всё время точна, норвежка на последних двух кругах вышла вперёд и в итоге даже возглавила общий зачёт Кубка мира. На третье место так же неожиданно поднялась француженка Жюли Симон. Она допустила три промаха, но на последних метрах заставила капитулировать предыдущую обладательницу жёлтой майки Ханну Эберг из Швеции, отыгравшую 25 позиций благодаря чистой стрельбе.

Marte Olsbu Roeiseland wins the Hochfilzen Pursuit - and will be in yellow next week. 🎊🙌



🥇 Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥈 Dzinara Alimbekava @bybiathlon 🇧🇾

🥉 Julia Simon @FedFranceSki 🇫🇷



You can rewatch the women's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/zxaF5ypHE7 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2020

Шведская победа и обидное четвёртое место России

В мужской эстафете, закрывавшей этап Кубка мира в Хохфильцене, шансы на призовое место были вполне реальными. Субботняя гонка преследования показала, что у сборной России есть довольно ровный состав, который не допускает серьёзных провалов в стрельбе. В скорости отечественные биатлонисты всё ещё далеки от идеала, но в эстафете каждому нужно пройти всего 7,5 км, и сильного отставания можно было избежать.

Прямо перед стартом гонки в Хохфильцене пошёл снег, которого во время пристрелки никто не ожидал. Всем забойщикам, и в том числе Матвею Елисееву, нужно было сильно постараться, чтобы избежать ошибок. Россиянин с этой задачей справился почти идеально — он сорвал только последний выстрел на лёжке, но быстро исправил ошибку. На стойке же он вообще был единственным среди лидеров, кто избежал осечек, и возглавил гонку с 12 секундами преимущества.

Проблема последнего круга у Елисеева никуда не исчезла, и преследователи догнали его через несколько сотен метров. Россиянин некоторое время держался в общей группе, но всё-таки поймал шестисекундный просвет и передал эстафету Евгению Гараничеву пятым. Бронзовому призёру сочинской Олимпиады не мешали вернуться обратно, и на огневой рубеж он пришёл вместе с норвежцем Йоханнесом Дале, немцем Романом Ресом, шведом Йеспером Нелином, французом Эмильеном Жакленом, австрийцем Симоном Эдером и финном Теро Сеппяля.

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Гараничев быстро закрыл все мишени и сохранил место в лидерской группе. Снег всё это время только усиливался, но россиянину это было отчасти на руку — это была гарантия, что лидирующая группа не распадётся и не сбросит его. Но стрелять стоя стало ещё сложнее. Избежать дополнительных патронов удалось только Ресу и Эдеру. Гараничев с двумя осечками вернулся на трассу пятым в 23 секундах от немецко-австрийского дуэта. Гораздо сильнее не повезло Жаклену — он заработал два штрафных круга и завалил вторую эстафету подряд.

Эдуард Латыпов чувствовал в себе силы бороться на дистанции и на первом же круге сократил всё отставание. Стрельбе этот рывок практически не помешал. На лёжке россиянин задержался всего на одной мишени, так же как и немец Бенедикт Долль. Вдвоём они отстали от шведа Мартина Понсилуомы и норвежца Тарьея Бё на 15 секунд. Окрылённый Латыпов решил не тащить на себе Долля и застолбил за собой третье место перед решающей стрельбой стоя.

Латыпов, Бё и Понсилуома истратили почти все дополнительные патроны, но избежали штрафных кругов. Из-за их спин на первое место поднялся Долль, который был абсолютно точен. Латыпову нужно было максимально ускориться и отыграть десятисекундное отставание от немца, но в этот момент его накрыла усталость. От Долля, который бежал заметно хуже представителей Швеции и Норвегии, россиянин отстал ещё на шесть секунд к концу последнего круга.

На четвёртом этапе борьбу за победу продолжали швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Йоханнес Бё, а Александр Логинов пустился в погоню за немцем Филиппом Хорном. Первый заход на стрельбище наконец-то позволил российской сборной вернуться на третье место — Логинов все мишени закрыл сразу, а Хорн использовал два дополнительных патрона.

Заключительная стрельба могла перемешать всю лидирующая четвёрку. Самуэльссон и Бё давали шанс преследователям своими промахами, норвежец даже забежал на штрафной круг. Пока он отрабатывал наказание, Логинов пришёл на огневой рубеж, но покинул его уже вслед за Хорном. Немец отработал идеально и оказался в восьми секундах от скандинавского дуэта лидеров, а россиянин отправился бежать лишние 150 метров.

Как и неделей ранее, отечественные биатлонисты финишировали на четвёртом месте, и безмедальная серия увеличилась на ещё один пункт. Германия тоже повторила свой результат прошлого этапа в Контиолахти и выиграла бронзу. А Швеция и Норвегия поменялись местами — в этот раз успех отпраздновали действующие олимпийские чемпионы.